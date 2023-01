Blessure Luuk de Jong lijkt mee te vallen: ‘Niks gehoord over hersenschudding’

Ruud van Nistelrooij liet zich na afloop bij ESPN uit over de blessure van De Jong. ,,Hij is oké. Het is gehecht en nu allemaal weer netjes dicht. Maar het is natuurlijk niet prettig. Er worden nog testen gedaan. Wat betreft de wond is alles verzorgd en ik heb ook niks gehoord over een hersenschudding. Dus hopelijk is hij oké voor dinsdag (tegen FC Emmen, red.)”, aldus Van Nistelrooij.