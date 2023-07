Blessure van PSV-aankoop Noa Lang valt mee

Thomas Beelen tekent 4-jarig contract bij Feyenoord: ‘Soms komen er kansen voorbij die je niet kunt laten liggen’

Thomas Beelen tekent een contract voor vier jaar bij Feyenoord. De 22-jarige verdediger uit Harderwijk komt over van PEC Zwolle. De clubs bereikten zaterdag al een akkoord over de transfer, maar nu zijn ook de laatste details afgerond. De verkoop is een van de beste transfers uit de geschiedenis voor PEC Zwolle.