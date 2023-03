Blessures en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisieclub

In speelronde 26 van de eredivisie nemen Ajax en Feyenoord het tegen elkaar op in een belangrijke Klassieker. Ook FC Twente en AZ strijden om de punten. PSV wacht een bezoekje aan Vitesse. Check hieronder de blessures en de verwachte opstellingen van alle clubs.

Volendam - Fortuna Sittard (Vrijdag 20.00 uur)

Bijzonderheden: FC Volendam mist achterin Xavier Mbuyamba vanwege een schorsing na zijn rode kaart tegen Feyenoord. FC Volendam verloor thuis nog niet in dit kalenderjaar.

Afwezig: Oristanio (geschorst), Mbuyamba (geschorst)

Vermoedelijk opstelling: Stankovic; Plat, Mirani, Flint, Benamar, Murkin; Eiting, Sánchez, Twigt; Van Mieghem, Veerman.

Bijzonderheden: Burak Yilmaz en Iñigo Córdoba keren terug in selectie van Fortuna Sittard, die het vanavond opneemt tegen FC Volendam. Beide spelers ontbraken afgelopen weekeinde tijdens de thuiswedstrijd van de Limburgers tegen FC Twente (0-3). De verwachting is dat ze meteen in de basis starten.

Afwezig: -

Vermoedelijk opstelling: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Cox; Bistrovic, Duarte, Cordoba; Özyakup; Yilmaz, Buitink.

FC Utrecht - Go Ahead Eagles (Zaterdag 16.30 uur)

Bijzonderheden: FC Utrecht moet het opnieuw stellen zonder Bas Dost. De spits kreeg vorige week in het uitduel met NEC, waarin hij trefzeker was, een ijsbeentje. Daarvan is hij nog niet helemaal hersteld. Verder kan coach Michael Silberbauer nagenoeg zijn sterkste formatie opstellen.

Afwezig: Dost, Bozdogan, Warmerdam (blessures). Van der Maarel (geschorst).

Twijfel: Brouwers.

Vermoedelijke opstelling: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Sagnan, Hendriks; Boussaid, Toornstra, Van de Streek; Booth, Douvikas, Maeda.

Bijzonderheden: De kans dat FC Utrecht en Go Ahead Eagles tot een gelijkspel komen, is best groot. De laatste 3 Eredivisie-duels tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles eindigden namelijk in een gelijkspel: 0-0, 1-1 en 2-2.

Afwezig: Bas Kuipers (elleboog), Evert Linthorst (niet wedstrijdfit)

Vermoedelijke opstelling: De Lange; Deijl, Nauber, Amofa, Fontán; Idzes, Rommens, Edvardsen, Adekanye; Lidberg, Stokkers.

Volledig scherm Bas Dost is er niet bij dit weekend. © Pro Shots / Mischa Keemink

FC Emmen - Sparta Rotterdam (Zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden: Rodney Kongolo traint mee bij FC Emmen. De middenvelder maakte vorig jaar de overstap van Heerenveen naar het Italiaanse Cosenza, maar zit nu zonder club.

Afwezig: Zivkovic (geschorst), Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Mendes, Darfalou, Veldmate.

Vermoedelijke opstelling: Van der Hart; Bouchouari, Te Wierik, Araujo, Dirksen; Veendorp, Bernadou, Vlak; Romeny, Diemers, Antonisse.

Bijzonderheden: FC Emmen is gewaarschuwd voor Vito van Crooij, die vier assists afleverde in de laatste twee Sparta-wedstrijden en al bij achttien doelpunten direct betrokken was dit eredivisieseizoen (acht goals, tien assists).

Afwezig: Adil Auassar (geschorst), Jonathan de Guzmán (enkel)

Vermoedelijke opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Eerdhuijzen, Pinto; Van Mullem, Verschueren, Kitolano; Van Crooij, Lauritsen, Saito.

RKC Waalwijk - NEC (Zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden: RKC wil revanche nemen op NEC, dat net voor de winterstop met 6-1 won, na een snelle rode kaart voor Iliass Bel Hassani.

Afwezig: -

Vermoedelijke opstelling: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Lutonda; Clement, Anita Seuntjens, Lobete; Kramer, Jozefzoon.

Bijzonderheden: NEC heeft Lasse Schöne terug voor de belangrijke uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Philippe Sandler ontbreekt wel door een blessure. Schöne neemt de plek weer in van Jordy Bruijn. Joris Kramer vervangt Sandler.

Afwezig: Sandler, Verdonk, Roefs, De Wolf.

Vermoedelijke opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Kramer, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson.

Volledig scherm Lasse Schöne wordt behandeld tijdens de wedstrijd tegen Ajax. © Pro Shots / Toon Dompeling

FC Groningen - Heerenveen (Zondag 12.15 uur)



Bijzonderheden: Winteraankopen Mads Bech Sørensen en Oliver Antman keren terug in de selectie na een blessure. De talentvolle verdediger Tijmen Blokzijl (18) verlengde zijn contract tot medio 2026.

Afwezig: Abraham, Irandust. Onzeker: Krüger.

Vermoedelijke opstelling: Verrips; Van Gelderen, Blokzijl, Balker, Willems; Suslov, Duarte, Hove; Manu, Pepi, Määttä.

Bijzonderheden: Voor de geblesseerde doelman Andries Noppert is geen plek bij de selectie van Oranje. Milan van Ewijk werd wel geselecteerd voor Jong Oranje.

Afwezig: Van Beek, Noppert.

Verwachte opstelling: Mous; Van Ewijk, Bruma, Bochniewicz, Köhlert; Tahiri, Haye, Van Amersfoort; Sahraoui, Van Hooijdonk, Nunnely.

Excelsior - Cambuur (Zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden: Geen eredivisieploeg schoot sinds de jaarwisseling minder vaak tussen de palen als Excelsior (32 keer). Het leverde de Rotterdammers vijf doelpunten op.

Afwezig: Jacky Donkor (knie), Kik Pierie (spierblessure), Maxime Awoudja (blessure), Vicente Besuijen (hamstringblessure), Adrian Fein (hamstringblessure).

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Tjoe-A-On; Koopmeiners, Naujoks, Goudmijn; Azarkan, Agrafiotis, Lamprou.

Bijzonderheden: Silvester van der Water moet eerst volledig fit zien te worden voordat hij aanspraak maakt op een basisplaats. Remco Balk bleek tegen PSV een goede vervanger. Hij maakte in die wedstrijd zijn eerste goal voor Cambuur.

Afwezig: Van der Water, Schmidt (geschorst)

Vermoedelijke opstelling: Ruiter; Van Wermeskerken, Bergsma, Smand, Bangura; Van Kaam, Hoedemakers, Foor; Balk, Johnsen, Mahi.

Volledig scherm Remco Balk © Pro Shots / Peter van Gogh

Ajax - Feyenoord (Zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden: John Heitinga, die voor zijn eerste Klassieker als trainer staat, verloor geen van zijn acht ontmoetingen met Feyenoord als speler van Ajax.

Afwezig: Kaplan (knie)

Vermoedelijke opstelling: Rulli; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Álvarez, Berghuis; Kudus, Klaassen, Bergwijn; Tadic.

Bijzonderheden: Feyenoord-coach Arne Slot hoopt dat Quilindschy Hartman op tijd is hersteld van ziekte om weer tot de selectie te behoren voor de Klassieker. Zijn vervanger Marcos Lopez is eveneens niet fit, maar ook de Peruaan zou de kraker in Amsterdam moeten kunnen halen, denkt Slot.

Afwezig: Bijlow (pols), Walemark (bovenbeen), Timber (knie)

Vermoedelijke opstelling: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Wieffer, Szymanski, Kokcu; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

Vitesse - PSV (Zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden: Vitesse-coach Phillip Cocu heeft Mitchell Dijks disciplinair gestraft. Aanleiding vormt een avond stappen van de back, vorige week, terwijl hij ziek was. De verdediger zit wel bij de selectie van de Arnhemse club voor het duel met PSV.

Afwezig: Davy Pröpper (knie), Maximilian Wittek (geschorst)

Vermoedelijke opstelling: Scherpen; Cornelisse, Isimat-Mirin, Oroz, Flamingo; Meulensteen, Tronstad, Van Ginkel; Bero, Kozlowski, Manhoef.

Bijzonderheden: Bij PSV keert Luuk de Jong terug bij de wedstrijdselectie, maar het is nog onzeker of hij kan starten. In dat geval krijgt Anwar El Ghazi vermoedelijk een basisplek en start Johan Bakayoko gewoon aan de rechterkant. Verder zijn er voor Ruud van Nistelrooij weinig redenen om wijzigingen aan te brengen.

Afwezig: Sávio, Fofana, Hazard, Benitez, Mauro Júnior.

Vermoedelijke opstelling: Drommel; Mwene, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Simons, Veerman; Bakayoko, Silva, El Ghazi.

Volledig scherm Luuk de Jong © ANP

FC Twente - AZ Alkmaar (Zondag 20.00 uur)

Bijzonderheden: Virgil Misidjan keert na zijn ontsteking aan het scheenbeen terug in de selectie, maar hij zal niet starten.

Afwezig: Daan Rots, Denilho Cleonise, Wout Brama (allen geblesseerd)

Vermoedelijke opstelling: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Salah-Eddine, Vlap; Cerny, Ugalde, Van Wolfswinkel.

Bijzonderheden: Sven Mijnans heeft een blessure aan zijn enkele overgehouden aan het duel tegen Lazio. Zijn meespelen is onzeker. Zijn mogelijker vervanger Djordje Mihailovic was deze week ziek en trainde op halve kracht.

Afwezig: Martins Indi (knie), Westerveld (knie), D. de Wit (voet), Bazoer, Dekker

Twijfel: Mijnans en Mihailovic

Vermoedelijke opstelling: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goed, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Karlsson.

