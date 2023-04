Blessures en opstellingen: zo staat jouw favoriete eredivisieclub ervoor in aanloop naar speelronde 28

In speelronde 28 van de eredivisie wacht voor de gehele top 5 een thuiswedstrijd, waarbij de ogen vooral gericht zullen zijn op het thuisduel van Feyenoord met RKC (zondag, 20.00 uur). De ploeg van Arne Slot kan met met zege in De Kuip weer een stap dichterbij de landstitel komen. Check hieronder de blessures en de verwachte opstellingen van alle clubs.

FC Groningen - FC Utrecht (vanavond 20.00 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: Verdediger Thijmen Blokzijl is tegen Fortuna Sittard geblesseerd geraakt aan zijn enkel en staat weken buitenspel.

Afwezig: Abraham, Blokzijl, Bech Sørensen.

Vermoedelijke opstelling: Verrips; Van Gelderen, Chalus, Balker, Willems; Suslov, Hove, Irandust; Määttä, Pepi, Antman.

Bijzonderheden FC Utrecht: Vasilis Barkas staat vanavond weer onder de lat bij FC Utrecht. De Griekse keeper ontbrak afgelopen zondag tegen FC Volendam vanwege ziekte. Zakaria Labyad en Can Bozdogan ontbreken tegen de nummer zeventien van de eredivisie in de wedstrijdselectie.

Afwezig: Labyad (ziek), Bozdogan (geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Viergever, Hendriks; Toornstra, Van de Streek, Brouwers; Booth, Douvikas, Ramselaar.

De cijfers van de eredivisie

Vitesse - Go Ahead Eagles (zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Chris van der Weerden zit tegen Go Ahead Eagles op de bank als hoofdcoach van Vitesse, nu Phillip Cocu herstelt van een blindedarmoperatie. Hij houdt vast aan de speelwijze van de Arnhemse club. Bij de eredivisionist keren Maximilian Wittek (na schorsing) en Matus Bero (griep) terug.

Afwezig: Davy Pröpper (knie).

Vermoedelijke opstelling: Scherpen; Oroz, Isimat-Mirin, Arcus, Wittek; Meulensteen, Van Ginkel, Tronstad; Bero, Manhoef, Kozlowski.

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles-trainer René Hake verloor als trainer alle vier zijn uitduels tegen Vitesse in de Eredivisie: met FC Twente (5-1 en 3-1) en FC Utrecht (1-0 en 2-1). Gelredome is het enige stadion waar Hake nog nooit een punt pakte in de eredivisie.

Afwezig: geen.

Vermoedelijke opstelling: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Oppegard; Llansana, Rommens, Adekanye, Willumsson; Lidberg, Stokkers.

Volledig scherm Niet Phip Cocu (foto), maar assistent Chris van der Weerden zit zaterdag bij Vitesse op de bank tegen Go Ahead Eagles. © Pro Shots / Stefan Koops

AZ - Sparta (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden AZ: Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis zijn nog twijfelgevallen voor de wedstrijd tegen Sparta. Zij werden beiden gewisseld in de laatste wedstrijd tegen Heerenveen. Maxim Dekker wordt snel weer terugverwacht.

Afwezig: Martins Indi (knie), Westerveld (knie), D. de Wit (voet), Dekker.

Twijfelgevallen: Pavlidis, Karlsson.

Vermoedelijke opstelling: Ryan, Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Van Brederode.

Bijzonderheden Sparta: Sparta won dit seizoen nog niet één keer van een club in het linkerrijtje. De balans tegen ploegen uit het rechterrijtje is daarentegen verbluffend: geen eredivisieclub overlegt op dat vlak betere cijfers dan Sparta. De Spangenaren verloren onder trainer Maurice Steijn (elf keer winst, drie gelijke spelen) nog nooit een wedstrijd op een zaterdagavond.

Afwezig: De Guzmán (geblesseerd)

Vermoedelijke opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Eerdhuijzen, Pinto; Van Mullem, Kitolano, Verschueren; Van Crooij, Lauritsen, Saito.

PSV - Excelsior (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden PSV: PSV mag in de race om plek twee geen fout maken in de thuiswedstrijd tegen Excelsior, vindt Ruud van Nistelrooij. Hij lijkt weer te kiezen voor Olivier Boscagli in de basis, als centrale verdediger. Vorige week tegen NEC solliciteerde hij nadrukkelijk naar meer speeltijd in de formatie van Van Nistelrooij. Walter Benitez is terug van een blessureleed en staat direct weer op doel bij PSV.

Afwezig: Obispo, Mauro Júnior, Fofana, Mwene.

Vermoedelijke opstelling: Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons.

Volledig scherm Walter Benitez © Pro Shots / Paul Meima

Bijzonderheden Excelsior: Excelsior treedt op bezoek bij PSV aan met een vijfmansdefensie. Ajax-huurling Kik Pierie maakt zijn debuut namens de Rotterdammers. De winteraanwinst kampte de laatste weken met blessures. Marouan Azarkan ontbreekt wegens lichte liesklachten.

Afwezig: Jacky Donkor (knie), Maxime Awoudja (hamstring), Vicente Besuijen (hamstringblessure), Adrian Fein (hamstringblessure), Marouan Azarkan (lies).

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Pierie, Zagré; Koopmeiners, Baas, Goudmijn; Driouech, Lamprou.

Heerenveen - Volendam (zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden Heerenveen: Doelman Andries Noppert wordt binnenkort geopereerd aan een liesblessure. Mogelijk is zijn seizoen al ten einde.

Afwezig: Van Beek, Noppert, Van Aken.

Verwachte opstelling: Mous; Van Ewijk, Van Ottele, Bochniewicz, Köhlert; Tahiri, Haye, Van Amersfoort; Sahraoui, Van Hooijdonk, Olsson.

Bijzonderheden Volendam: Alleen Robert Mühren is een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen Heerenveen. In het bekertoernooi werd Volendam dit seizoen uitgeschakeld door Heerenveen.

Twijfelgeval: Mühren.

Vermoedelijke opstelling: Stankovic; Buur, Mirani, Flint, Mbuyamba, Murkin; Eiting, Sánchez, Twigt; Van Mieghem, Oristanio.

Volledig scherm Robert Mühren is een twijfelgeval bij Volendam voor het uitduel met Heerenveen. © Pro Shots / Stefan Koops

FC Twente - Cambuur (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden FC Twente: Robin Pröpper is hersteld van zijn longontsteking en keert terug in het elftal. Ook Matthias Kjölö is weer fit. De Noorse middenvelder was uit de roulatie met een gebroken kaak.

Afwezig: Sadilek, Hilgers, Ugalde.

Vermoedelijke opstelling: Unnerstall; Brenet, Pleguezuelo, Pröpper, Smal; Zerrouki, Salah-Eddine, Vlap; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan.

Bijzonderheden Cambuur: Cambuur gaat tegen FC Twente met dezelfde elf spelen als tegen FC Emmen. Wellicht sluit Roberts Uldrikis nog aan bij de wedstrijdselectie.

Afwezig: Van der Water, Gullit, Maulun.

Vermoedelijke opstelling: Ruiter; Schmidt, Tol, Smand, Bangura; Van Kaam, Hoedemakers, Foor; Breij, Johnsen, Paulissen.

FC Emmen - NEC (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Emmen: Mark Diemers was afgelopen week ziek, waardoor het onzeker is of hij zondag mee kan spelen. Daarentegen heeft trainer Dick Lukkien middenvelders Jari Vlak en Lucas Bernadou er weer bij.

Afwezigen: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Mendes.

Vermoedelijke opstelling: Van der Hart; Te Wierik, Araujo, Veldmate, Burnet; Veendorp, Vlak, El Messaoudi; Romeny, Zivkovic, Antonisse.

Bijzonderheden NEC: NEC kan tegen FC Emmen niet beschikken over de geblesseerden Oussama Tannane en Calvin Verdonk en de geschorste Ivan Márquez. Tannane liep tegen PSV een scheurtje in zijn hamstring op. De middenvelder staat nog niet op het trainingsveld, maar hij herstelt voorspoedig en is er mogelijk volgende week alweer bij in de Gelderse derby tegen Vitesse.

Afwezig: Tannane, Márquez, Verdonk, Roefs, De Wolf.

Vermoedelijke opstelling: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Kramer, El Karouani; Schöne, Proper, Bruijn; Tavsan, Dimata, Mattsson.

Ajax - Fortuna Sittard (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden Ajax: John Heitinga verwachtte na het bereiken van de bekerfinale tegen Fortuna niet te kunnen beschikken over Mohammed Kudus. De smaakmaker liep in de Kuip een spierblessure op. Ook op verdediger Devyne Rensch rekende de coach nog niet.

Afwezig: Kaplan (knie), Kudus (spier), Rensch (vraagteken).

Vermoedelijke opstelling: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez, Baas; Berghuis, Taylor, Klaassen; Conceição, Tadic, Bergwijn.

Volledig scherm Mohammed Kudus viel woensdag in De Kuip tegen Feyenoord uit en ontbreekt zondag zodoende bij Ajax. © Pro Shots / Mischa Keemink

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Fortuna Sittard-coach Julio Velázquez kan morgenmiddag in de uitwedstrijd tegen Ajax gewoon een beroep doen op Burak Yilmaz. De aanvaller leek begin deze week te vertrekken bij de club omdat hij ontevreden was over bepaalde zaken. Die irritaties zijn inmiddels uitgesproken. De Limburgse club heeft geen afwezigen, zoals het nu lijkt.

Afwezig: geen.

Vermoedelijke opstelling: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Cox; Bistrovic, Duarte, Cordoba; Özyakup; Yilmaz, Noslin.

Feyenoord - RKC (zondag 20.00 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Feyenoord-coach Arne Slot is blij dat hij weer over Lutsharel Geertruida kan beschikken. De verdediger komt meteen in aanmerking voor een basisplaats al wilde Slot de opstelling voor de wedstrijd tegen RKC nog niet verklappen. Slot is blij dat Michiel Kramer ontbreekt bij RKC. De spits kwam deze week langs bij Feyenoord om de ballen waar Feyenoord mee speelt op te halen. Daar kon RKC een paar dagen mee trainen.

Afwezig: Bijlow (pols), Timber (knie).

Vermoedelijke opstelling: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kokcu; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

Volledig scherm Michiel Kramer, die zondag in De Kuip ontbreekt, kwam deze week een aantal ballen ophalen waarmee Feyenoord speelt, zodat RKC daar vast mee kon oefenen. © ANP

Bijzonderheden RKC: RKC moet het doen zonder oud-Feyenoorder Michiel Kramer. Hij kreeg vorige week zijn vijfde gele kaart en mist het duel in de Kuip.

Afwezig: Kramer (geschorst).

Verwachte opstelling: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Oukili, Anita, Clement; Seuntjens, Lobete.