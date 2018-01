'Blij met het karakter dat de ploeg heeft getoond'

Feyenoord startte flitsend in de eigen Kuip, wat al na twee minuten resulteerde in de openingstreffer van Sam Larsson. ,,We begonnen met veel passie en strijd, we dwongen PSV direct naar achteren. Dat leidde direct tot een fantastisch doelpunt. We hebben daarna weinig weggegeven. Achterin stond het als een huis.''

Van Bronckhorst wisselde in de rust linksback Tyrell Malacia, die geel op zak had en ontsnapte aan een tweede kaart. ,,Hij zat op het randje. We wisten dat de scheidsrechter die kaart in de tweede helft bij een volgende overtreding wel zou geven. Het was goed dat we Tyrell wisselden, al speelde hij goed.''