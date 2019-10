Bliksemstart bij Vitesse helpt ADO aan broodnodige zege

Door Yorick Groeneweg



ADO had een droomstart in Gelredome. Na twee minuten kwam het al op voorsprong door Crysencio Summerville. Met 17 jaar en 361 dagen maakte het van hem direct de jongste doelpuntenmaker van ADO in de eredivisie. De Feyenoord-huurling brak het record van Jaap Advocaat. De oudere broer van Dick Advocaat was 18 jaar en 42 dagen oud toen hij op 3 mei 1959 ADO’s enige treffer tegen Sparta (4-1) maakte.



Meer nog dan Summervilles doelpunt van dichtbij zal de treffer van Lex Immers beklijven. Drie minuten na zijn jongste ploeggenoot maakte de Haagse routinier er op schitterende wijze 0-2 van. Remko Pasveer stond aan de grond genageld toen Immers de bal van buiten het zestienmetergebied achteloos in de bovenhoek plaatste.