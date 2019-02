Blind aast met Ajax op revanche in de Kuip

Als geboren Amsterdammer weet Blind hoe zelfs een nipt verlies tegen de rivaal uit Rotterdam al aankomt in hoofdstad. Dan tellen al die overwegend goede resultaten van de vorige afleveringen van de Klassieker even niet. En dit was niet zomaar een nederlaag. Ajax werd overlopen, vooral in de tweede helft. Voor het eigen fanatieke publiek bewees Feyenoord maar weer eens dat het zich voor een nationale topwedstrijd nog wel kan opladen.

,,Het is belangrijk dat wij daar nu wel duels gaan winnen", blikt Blind vooruit op de halve eindstrijd van woensdag. ,,Pas daarna kunnen we laten zien dat we voetballend misschien wel beter zijn. We moeten daar met lef gaan voetballen en ook niets forceren in de duels. Dat gaat alleen maar kaarten kosten. We moeten gewoon doen waar we goed in zijn. Dan heb ik er wel vertrouwen in."

Blind is teruggekomen naar Ajax om prijzen te winnen. Hij veroverde voor zijn periode bij Manchester United vier keer de landstitel met zijn eerste profclub en mocht eenmaal de Johan Cruijff Schaal boven zijn hoofd houden. De KNVB-beker ontbreekt nog op zijn erelijst. Ajax won die bokaal voor het laatst in 2010, toen Blind was verhuurd aan FC Groningen.

,,We hebben een druk programma, want we zijn nog op drie fronten in de race. Daarom is het misschien ook wel lekker dat die wedstrijd van zaterdag tegen PEC Zwolle is verschoven. Een beetje extra rust voor Real Madrid kan nooit kwaad. Maar het gaat nu eerst om die halve finale tegen Feyenoord. Die moeten we tot een goed einde brengen."