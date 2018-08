Blind: Iedereen staat weer met beide benen op de grond

,,Het was slap, zeker in de eerste helft", zei Blind die zelf ook een matige wedstrijd speelde. ,,Volgens mij hadden zij op een gegeven moment nog meer balbezit. Dat kan gewoon niet, thuis in de competitie."

Blind beseft dat Ajax dinsdag alweer onder druk staat als Standard Luik op bezoek komt. ,,Maar je kan het ook positief bekijken. We krijgen de kans om de knop snel om te zetten. We zullen op ons best moeten zijn om door te gaan naar de volgende ronde. Standard is gewoon een heel goede ploeg."