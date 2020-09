Blind inzetbaar in ouverture bij Sparta, Martinez twijfelgeval

,,Hij is fit en kan gewoon spelen", zei trainer Erik ten Hag in zijn vooruitblik op de eerste competitiewedstrijd van het seizoen over Blind. De 30-jarige Amsterdammer ging op 25 augustus ineens op de grond zitten tijdens een oefenduel met Hertha, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Blind verliet op eigen kracht het veld en had geen grote klachten meer.