Blind na rentree: Ik moest afgeremd worden

Ten Hag genoot van 'schilde­raar’ Ziyech: ‘Zo'n pass is Hakim ten voeten uit’

23:11 Erik ten Hag stapte tevreden van het veld. De trainer bekerde niet alleen met Ajax verder, maar zag ook sterkhouders Daley Blind en Hakim Ziyech weer terugkeren op het veld. ,,Ja, dat is prachtig. Het verhaal is bekend. Dat hij terug kan komen is belangrijk voor hem, maar ook voor ons", doelt Ten Hag op de rentree van Blind.