Bloodworth is in Duitsland even Janssen, maar straks weer Bloodworth

Geen ramp verder, maar Bloodworth (getrouwd met een Amerikaan) vond het ergens wel vervelend. Vooral omdat ze juist met Bloodworth op haar rug naam maakte tijdens het WK afgelopen zomer waarin Nederland tot ieders verassing de finale haalde, maar verloor van de Verenigde Staten. Dat is geschiedenis. Nu gaat het alweer om de aankomende toernooien. Volgend jaar wacht de Olympische droom in Japan en vrijdag begint de EK-kwalificatie in en tegen Estland. In een compleet andere ambiance dan tijdens het afgelopen WK. De verwachting van de Estse voetbalbond dat er in Tallinn tweeduizend supporters zullen zijn, lijkt op voorhand wat optimistisch.



Bloodworth weet dat het omschakelen wordt, maar ze vertrouwt erop dat die omschakeling gaat lukken. Zelf zit ze uitstekend in haar vel. Na een korte vakantie begon haar nieuwe leven in Wolfsbrug, de nieuwe club na Arsenal. ,,Afstand nemen van het WK ging goed’’, zegt ze. ,,Ik had twee weken vrij en ben met mijn man tien dagen in Italië geweest. Pasta en strand, dat is wat je dan wilt.’’