Blunders van Verhulst en goals Bakkali bezorgen RKC overwinning op nummer vijf AZ

AZ staat nu vijfde op vier punten van koploper PSV, dat tegelijkertijd met 1-2 won bij Ajax. Het team van Pascal Jansen werd vandaag gepasseerd door Feyenoord (0-2 winst bij FC Volendam) en FC Twente (1-1 tegen Go Ahead Eagles), waarmee AZ slechte zaken deed in aanloop naar de uitwedstrijd bij PSV van zaterdagavond.



AZ kwam vandaag in de negende minuut nog wel op voorsprong. Jesper Karlsson kon bij de tweede paal eenvoudig scoren uit een lage voorzet van Yukinari Sugawara vanaf de rechterflank.



Via een schot van Iliass Bel Hassani werd het in de 32ste minuut gelijk. Zijn schot leek een eenvoudige prooi voor Hobie Verhulst, maar op het gladde veld liet de doelman van AZ zich verrassen en dus glipte de bal in de hoek onder zijn armen nog binnen: 1-1.

In de tweede helft kregen beide teams flink wat kansen om op voorsprong te komen. Tijjani Reijnders kreeg in de 85ste minuut een goede kans om de 1-2 te maken, maar hij verzuimde met links uit te halen en zag de beste kans verkeken en dus werd zijn schot nog geblokt. Twee minuten later sloeg Zakaria Bakkali, die in de 79ste minuut inviel, toe met een fraaie treffer. Hij trok vanaf de linkerflank naar binnen en krulde de bal met rechts in de verre hoek, via de paal, binnen: 2-1. In de 92ste minuut ging Verhulst nog een keer in de fout met de bal aan zijn voet en daardoor kon Bakkali zijn tweede treffer van de avond maken.

Volledig scherm Iliass Bel Hassani en Zakaria Bakkali, de doelpuntenmakers voor RKC tegen AZ. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Jordy Clasie: ‘Natuurlijk ben ik boos’

,,Het leek alsof we het op de rit hadden. Het leek zo ja, want dat is duidelijk niet het geval. Natuurlijk ben ik boos, dat is toch logisch? Natuurlijk weet je dat het een lastige wedstrijd wordt, maar het ziet er soms zo slordig en slecht uit", sprak een zeer teleurgestelde AZ-captain Jordy Clasie kort na afloop bij ESPN. ,,De afgelopen drie wedstrijden winnen we wel, dus ik denk niet dat het een mentaliteitsprobleem is. We krijgen nog kansen op de 1-2 en dan moet je die gewoon maken. Dan weet je dat zij nog kunnen toeslaan in de counter. De communicatie was gewoon niet goed genoeg. Dat soort dingen gebeuren. Hij pakte het goed op na zijn fout in de eerste helft, maar het is jammer dat het op eind nog een keer misgaat.”

