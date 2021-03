Boadu keert terug in basis bij Jong Oranje voor wedstrijd van de waarheid

Jong Oranje heeft een overwinning nodig om zich te kwalificeren voor de kwartfinale van het EK. Die vindt eind mei plaats in Hongarije. Mogelijk is na de twee teleurstellende remises een overwinning zelfs niet genoeg. Rivalen Duitsland en Roemenië, die om 18.00 uur in Boedapest aftrappen, zijn bij een doelpuntrijk gelijkspel (2-2 of hoger) allebei verzekerd van een plek in de knock-out-fase. Eindigt dat duel in 1-1 en wint Jong Oranje met 1-0 van de Hongaren, dan zit het eerste eindtoernooi in acht jaar er voor de Nederlandse beloften er ook voortijdig op.