Boadu met hattrick opnieuw de uitblinker bij zege AZ op Feyenoord

Toen Dick Advocaat een maand geleden zei dat hij AZ kwalitatief betere spelers had dan Feyenoord, zorgde dat intern voor een relletje. Advocaat verduidelijkte later dat hij de conclusie trok puur op basis van de onderlinge wedstrijd. Over één speler hoeft niemand in de Kuip geïrriteerd te raken als de conclusie wordt getrokken. Waar Feyenoord er al jarenlang niet meer in is geslaagd om een spits met veel kwaliteit op te leiden, heeft AZ een pareltje in de gelederen.



Myron Boadu maakte dit seizoen vijf treffers namens AZ tegen Feyenoord. Na de vijf treffers in de Kuip een maand geleden, was het in Alkmaar sowieso weer een doelpuntenfestijn. AZ was in de Kuip met 2-3 de winnaar, maar dit keer was de ploeg uit Alkmaar de ploeg die voortdurend moest repareren. Feyenoord nam al snel de regie in handen. De messcherpe voorzet van Steven Berghuis werd door Marcos Senesi keurig achter keeper Marco Bizot gekopt: 0-1.



De gelijkmaker mochten de Argentijn en de Braziliaan Eric Botteghin zich aanrekenen. Myron Boadu kreeg voldoende tijd om de bal voor zijn linkervoet te brengen en zijn schot, nog getoucheerd door Senesi, verdween langs keeper Justin Bijlow in de verre hoek: 1-1.