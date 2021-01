Boadu: ‘Mijn ouders zeggen dat ik wat blijer moet kijken in het veld’

In een bijgebouw van de Kuip kijkt Myron Boadu rechtsboven naar een tv waar net zijn eerste goal is te zien en hij lacht. De goal was niet minder dan een bevrijding voor de spits die in 2021 nog niet scoorde en opviel door ongelukkige wedstrijden waarin hij geen schim was van de spits van vorig seizoen. Hij bleef er de afgelopen weken ogenschijnlijk koel onder. ,,Maar zo’n goal helpt toch wel geef ik toe. Ik vond dat die goal er prima in zat en dat helpt je wel om je daardoor beter in je vel te voelen.”



Kritiek was er ook van een AZ-legende in verschillende media. Kees Kist vond wel dat Boadu wat meer energie in wedstrijden kan stoppen. En hoewel Boadu werd geboren toen Kees Kist al meer dan een decennium klaar was met scoren voor AZ, trok hij het zich toch aan. ,,Hij is ook een topspits geweest en voor kritiek van dat soort mensen sta ik altijd open. Als Max Huiberts (technisch directeur, red.) of de trainer me vraagt of ik met hem wil praten, zou ik dat prima vinden. Ik denk ook niet dat hij iemand is die me naar beneden wil halen. Volgens mij ziet hij het juist wel in me zitten. Hij had het ook over mijn houding op het veld. Ik kom weleens wat negatief over en daar hadden mijn ouders het ook over. Dat krijg ik thuis dus ook weleens te horen. Mijn moeder en mijn vader kennen mij het beste.”