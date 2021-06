Boedapest in ouderwetse EK-sferen, maar ook protest tegen Orbán klinkt fel

GA Eag­les-trai­ner Van Wonderen wil met ruw, Engels voetbal in eredivisie blijven: ‘Het wordt loodzwaar’

20 juni In Terwolde gaat morgen het doek weer omhoog. Minder dan zes weken na het absolute hoogtepunt van het seizoen in het achterafzaaltje van Woudestein, staan de schijnwerpers vol gericht op Kees van Wonderen en ‘zijn’ Go Ahead Eagles. Met een kakelverse selectie, nog volledig in de steigers, trapt de Deventer club het seizoen af met de eerste training in de aanloop naar een hernieuwd optreden op het nationale hoofdpodium.