Boegbeeld en gentleman in al zijn facetten

analyseZijn aanstelling in mei 2015 was een gok, een gok die geweldig uitpakte voor Giovanni van Bronckhorst en Feyenoord. De oud-speler leidde zijn club als trainer naar de eerste landstitel in 18 jaar. Maar juist ook in ­mindere tijden onderscheidde Van Bronckhorst zich.

Door Mikos Gouka

Toen Giovanni van Bronckhorst in mei 2018, exact een jaar na het veroveren van de landstitel met Feyenoord, het manuscript van het boek Het geloof in succes van Dirk Kuyt onder ogen kreeg, voelde hij boosheid opborrelen. Zijn voormalige aanvoerder schetste opeens een beeld waaruit velen de conclusie trokken dat hij zichzelf belangrijker waande in het succes van de club dan Van Bronckhorst en zijn medespelers.

Op het moment dat Kuyt in de Rotterdamse boekhandel Donner een signeersessie had belegd stuurde Van Bronckhorst een keurig tweetje de wereld in. Een foto van de kampioensploeg van 14 mei 2017 en daaronder de tekst: teamwork makes the dream work.

Toen Van Bronckhorst in mei 2017 te horen kreeg dat zijn collega Peter Bosz van Ajax er in alle drukte rond de Europa League-­finale geen enkele stem had uitgebracht om te bepalen wie de Rinus Michels Award moest winnen, dacht hij daar het zijne van. Van Bronckhorst had zelf wel keurig het maximaal aantal stemmen uitgebracht op Bosz, die Van Bronckhorst qua stemmen nipt achter zich hield. Een vinnige reactie van de trainer van de landskampioen? Waarom?

Toen Van Bronckhorst onlangs in Marbella tegenover journalisten zat die hadden opgeschreven dat hij en Feyenoord na dit seizoen niet met elkaar verder zouden gaan, bleef hij innemend en vriendelijk. ,,Ik begrijp de discussie echt wel, daar heb ik begrip voor’’, antwoordde hij.

En toen Van Bronckhorst de laatste maanden aanvoelde dat een stroming in de Kuip van hem af wilde, nam hij zelf het besluit. Geen ruzie, geen scheve gezichten, geen gesmijt met deuren.

Feyenoord gokte bijna vier seizoenen geleden met het vastleggen van de volledig onervaren Van Bronckhorst als opvolger van trainer Fred Rutten. En Martin van Geel gokte goed. Van Bronckhorst bleek weliswaar een veel betere manager dan veldtrainer, hij bleek ook een ware prijzen­pakker. Zelfs als je nauwelijks waarde zou hechten aan de Johan Cruijff Schaal, vulde de trainer de prijzenkast van Feyenoord flink aan.

Maar meer dan dat alles, en dat illustreren de bovengenoemde voorbeelden stuk voor stuk, was Van Bronckhorst een gentleman in al zijn facetten. Een waar boegbeeld voor Feyenoord. ­Iemand die de club dag in, dag uit keurig vertegenwoordigde. Een trainer die er voor zijn spelers was als ze privé zware tijden beleefden. Een trainer die afweek van de standaard houding bij de club en zich nooit wenste te verschuilen achter excuses. Een trainer die de lat sportief eerder hoger dan lager wenste te leggen. Een trainer die het succes deelde en het nimmer zelf op wenste te eisen.

Een trainer ook die een afscheid door de voordeur verdient. Als de spelers van Feyenoord enig eergevoel hebben, lopen ze tussen nu en 12 mei wekelijks de pollen uit de grond voor hem.