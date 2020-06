Boegbeeld Sari geeft eredivisie een boost, maar er is nog werk genoeg

Door Daniël Dwarswaard



Het klonk een beetje maf. De beste keepster van de wereld die op haar 30ste terugkeert naar de eredivisie. Een competitie die internationaal nogal anders staat aangeschreven dan in Duitsland, Engeland en Spanje waar de salarissen hoger liggen en de publieke belangstelling groter is. Wie haar situatie kent, was ook weer niet helemaal verbaasd. Het profleven in het buitenland in eerst Engeland (Arsenal) en daarna Spanje (Atlético Madrid) was avontuurlijk en onmisbaar. Maar ze vertelde eerder al op deze site dat het óók een opoffering was, ver weg van familie en partner.

Van afbouwen wil Van Veenendaal niets weten. Er ligt immers nog een Olympische droom in het verschiet, die van Tokio 2021. Bovendien speelt PSV aankomend seizoen in de Champions League én moet PSV nog altijd voor het eerst in de historie écht kampioen worden. Dit seizoen was het hard op weg, maar ja, corona. Haar andere doel: als ervaren speelster de jeugd bij de hand nemen.

,,Het gaat er vooral om dat Sari een keuze heeft gemaakt die voor haar zelf goed voelt’’, zegt Kirsten van de Ven, 87-voudig international en manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. ,,Maar uiteraard: dit is wel een boost voor de eredivisie. Door de enorme populariteit van de Leeuwinnen zie je dat er veel potentie is voor het vrouwenvoetbal. Dat halen we er in de eredivisie nog niet uit. Het gaat allemaal om zichtbaarheid. Door de komst van Sari gaat de competitie zichtbaarder worden. Ze is een type dat heel maatschappelijk betrokken is en onze sport altijd goed verkoopt.’’

Over het algemeen is de publieke belangstelling voor wedstrijden in de eredivisie niet groot. Uitzondering zijn er wel. Voor PSV-Ajax in het Philips Stadion, door de coronacrisis uiteindelijk nooit gespeeld, waren al bijna 20.000 kaarten verkocht. Maar de gemiddelde voetbalfan kan de ranglijst niet bepaald opdreunen. Het gros van de speelsters loopt anoniem door de Hema.

,,Ik geloof wel dat er een andere vibe in de competitie komt’’, zegt Eefje Janus van managementbureau FlowSports waarbij Van Veenendaal is aangesloten. ,,Bij Oranje zie je de gekte voor het vrouwenvoetbal. Maar die spelen maar een paar keer per jaar. Nu hoef je op vrijdagavond alleen maar naar Eindhoven te rijden om je heldin te zien.’’

Over de stap naar Nederland: ,,Het is een misverstand om te denken dat alles in het buitenland beter is’’, zegt Janus. ,,In de top van de grootste competities wel, ja. Maar qua accommodatie doen bijvoorbeeld PSV en Ajax echt niet onder voor heel veel buitenlandse clubs. Op zestien vierkante meter alleen in het buitenland is ook niet alles. Dit is vooral ook een goed signaal naar jonge meiden. Zo van: de eredivisie is óók mooi.’’

Bondscoach Sarina Wiegman heeft een duidelijke mening als het gaat om het opwaarderen van de eredivisie. Haar stelling: zorg er niet voor dat alle clubs een vrouwentak hebben, maar zorg er eerst voor dat het niveau bij de clubs die nu vertegenwoordigd zijn omhoog gaat. ,,Daar past deze transfer van Sari natuurlijk wel bij’’, zegt Wiegman. ,,Voor mij als bondscoach verandert er niet zo veel. De selectiecriteria zullen niet anders worden. Je moet altijd presteren. Dat neemt niet weg dat het voor de uitstraling van de competitie goed is. PSV en de eredivisie krijgen een enorme impuls.’’

Toch nog even over de ontwikkeling van talent. Van de Ven heeft een sprekend voorbeeld. Ze voetbalde zelf bij Tyresö FF in Zweden toen de Braziliaanse Marta daar kwam spelen. De beste speelster van de wereld toentertijd. ,,Dan gebeurt er wel even wat hoor. Sta je zelf op de training wel aardig te ballen en ram je er acht in de kruising. Maar dan loopt er iemand bij die er tien in de kruising schiet. Ja, dan word je wel uitgedaagd. Ze gaf ook altijd het goede voorbeeld qua houding en professionaliteit. Die rol is ook wel weggelegd voor Sari.’’