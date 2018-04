Boete en lege tribune voor Go Ahead nadat supporters spelers De Graafschap aanvielen

Go Ahead krijgt de straf omdat in maart supporters spelers van De Graafschap aanvielen op het veld. Dat gebeurde na afloop van de wedstrijd tussen de twee clubs die door De Graafschap met 0-4 werd gewonnen.



In het schikkingsvoorstel is ook nog een voorwaardelijke straf opgenomen. Als binnen nu en twee jaar opnieuw ongeregeldheden bij Go Ahead Eagles uitbreken, moet de huidige nummer zeventien uit de Jupiler League een duel spelen zonder publiek.