Bondscoach begint met tegenslag: Ronald Koeman moet meteen improviseren bij Oranje

In Utrecht komt GA Eagles met bevesti­ging: het is geen degradatie­kan­di­daat

De twee voorbije wedstrijden van Go Ahead Eagles tegen FC Emmen (2-2) en SC Cambuur (4-1) leveren her en der de nodige zorgen op. Zou het dan toch nog misgaan? Komt de ploeg uit Deventer toch nog in de problemen? In Utrecht volgt het antwoord: nee, dit Go Ahead Eagles is geen degradatiekandidaat.