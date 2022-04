Bondscoach Louis van Gaal lijdt al geruime tijd aan prostaatkanker: ‘Het is een agressieve vorm’

Van Gaal deelde het nieuws over zijn ziekte niet eerder, omdat hij zijn spelersgroep niet wilde beïnvloeden. De bondscoach liet zich tijdens trainingskampen in de avond behandelen in het ziekenhuis, zonder dat de spelers daarvan op de hoogte waren. ,,Zij zien een bloos op mijn wangen en denken: wat een gezonde kerel is dat. Dat is natuurlijk niet zo.”

,,Ik kreeg wel een voorkeursbehandeling", aldus de oud-coach van Ajax over zijn ziekenhuisbezoek. ,,Ik mocht door de achteringang en als ik naar een afspraak ging, mocht ik meteen naar een andere kamer als ik moest wachten. Een geweldige behandeling. Je zegt het ook tegen vrienden en familieleden en het zegt iets over mijn omgeving dat ze hun mond houden. Dat is wel knap.”

,,Kijk, aan prostaatkanker ga je niet dood", stelde Van Gaal. ,,Het zijn meestal de achterliggende ziektes waar je aan overlijdt. Maar het is wel een agressieve vorm. Ik ben 25 keer bestraald.” De ziekte werd eind 2020 al geconstateerd, in 2021 werden de behandelingen gestart.

Bondscoach Louis van Gaal.

Derde termijn als bondscoach

Van Gaal gaat eind dit jaar ondanks zijn ziekte met Oranje naar het WK voetbal in Qatar. Hij is bezig aan zijn derde termijn als bondscoach van Oranje, waarmee hij op het WK 2014 voor een grote verrassing zorgde door derde te worden in Brazilië. Daarnaast werkte hij bij grote clubs als Ajax, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United.

Het onderwerp kwam ter sprake naar aanleiding van de documentairefilm over Van Gaal, die vanaf donderdag 14 april in de bioscoop te zien zal zijn. ,,Het is onderdeel van mijn leven, dus dit laat ik ook zien in de documentaire.”

In 1973 trouwde Van Gaal met zijn eerste vrouw Fernanda, die op 17 januari 1994 overleed aan alvleesklierkanker. Sinds 2008 is hij getrouwd met voormalig PR-manager Truus Opmeer, met wie hij toen al 12,5 jaar een relatie had.