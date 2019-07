Boscagli sluit aan bij PSV, geen grote zorgen om Lozano

De basisploeg stond in de morgen na de 0-2 nederlaag tegen VfL Wolfsburg niet op het veld en trainde binnen. Ook Hirving Lozano werkte een individueel programma af, nadat hij woensdagavond in extremis een wond in zijn bovenbeen opliep. Er zijn bij PSV geen grote zorgen om de kwetsuur van de Mexicaan, maar over zijn inzetbaarheid volgende week tegen FC Basel is nu nog geen honderd procent zekerheid te geven. Lozano keerde woensdag terug in wedstrijdverband na een blessureperiode van bijna drie maanden.