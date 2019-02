Bosz waarschuwt De Jong: ‘Als speler had ik je meegenomen, man en bal’

Bosz, inmiddels trainer van Bayer Leverkusen en dit weekend nog succesvol tegen Bayern München, vreest voor De Jong dan ook een scenario zoals Diego Maradona overkwam bij FC Barcelona. ,,De consequentie van het lopen met de bal is dat je schoppen krijgt. Elke wedstrijd gebeurt het wel een of twee keer dat hij schop krijgt. Een flinke schop. Ik ben bang dat hem overkomt wat Maradona overkwam”, vertelt Bosz aan VI. Maradona brak bij zijn komst bij FC Barcelona zijn been nadat de ‘slager van Bilbao', Andoni Goikoetxea, de Argentijn snoeihard naar de grond werkte.



Volgens Bosz wacht De Jong te vaak te lang met het spelen van de bal. ,,Let maar op: elke wedstrijd gebeurt het hem. Tegen Duitsland, tegen Frankrijk, en dan zie je hem boos naar de scheids kijken. Want hij krijgt zo veel schoppen. Maar ik zeg: Frenk, soms kom je in duel en het gebeurt, maar bij jou is het 9 van de 10 keer, dat als je eerder speelt, je geen contact hebt.”