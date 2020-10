Boze Koopmeiners: We gaan schandalig met onze kansen om

De Alkmaarders kwamen twee keer op voorsprong in Den Haag maar net als in eerdere duels met Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam en VVV konden ze een voorsprong niet vasthouden. ,,We moeten heel erg in de spiegel kijken hoe we daarmee omgaan”, vond Koopmeiners, die dat wijt aan professionaliteit en volwassenheid. ,,We missen kansen voor open doel en maken rare acties op momenten dat het niet gepast is. Dat kan niet.”