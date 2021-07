Bozeník heeft vizier nog niet scherp, Marciano ontsnapt aan rood tegen FC Zürich

Door Mikos Gouka



FC Zürich wilde Feyenoord in het oefenduel in Schruns bestrijden met een systeem met vijf verdedigers. Een speelwijze die de Rotterdammers in het verleden nog weleens uit evenwicht wilde brengen. De allereerste aanval van Feyenoord was echter meteen raak. Orkun Kökcü legde de bal achter de Zwitserse defensie en Luis Sinisterra maakte het karwei rustig af.

Feyenoord traint deze week in Schruns veel en intensief. De trainer was dan ook benieuwd of zijn ploeg de vermoeidheid kon negeren en het jagen kon blijven brengen. De selectie wist dat er slechts één helft arbeid moest worden geleverd, Slot verving al z’n veldspelers halverwege en liet alleen keeper Ofir Marciano staan.

De Israëliër mocht debuteren in Oostenrijk. Voor rust bofte hij dat de arbiter geen rode kaart wenste te trekken in een oefenwedstrijd. De transfervrij van Hibernian gekomen international vloerde een aanvaller van FC Zürich buiten het zestienmetergebied, maar het bleef bij een vrije trap en een gele kaart. Even later liet de doelman zien over snelheid te beschikken. Marcos Senesi had hands gemaakt en Antonio Marchesano dacht het buitenkansje simpel te benutten. De Zwitser zag zijn inzet echter worden gekeerd door Marciano.

Antonucci

Feyenoord speelde zonder Guus Til (privéomstandigheden) en Leroy Fer. De laatste haakte kort voor de wedstrijd af en werd vervangen door Achraf el Bouchataoui. Slot gaf ook de Belg Francesco Antonucci een kans. Antonucci heeft in balbezit geen problemen, maar de speler die vorig seizoen was uitgeleend aan Volendam zal mee moeten in het intensieve spel zonder bal.

Na rust kwam de tweede kern in actie. Met misschien één uitzondering. Robert Bozeník kwam voor het eerst in actie na het EK, waar hij bankzitter was bij het teleurstellende Slowakije. De Slowaak moet dit seizoen de eerste spits worden in de Kuip nu Nicolai Jørgensen definitief op een zijspoor is geparkeerd. Tegen FC Zürich mocht Naoufal Bannis zo’n twee weken voor de start van de derde voorronde van de nieuwe Conference League nog als spits begonnen. Bozeník kreeg de tweede helft in Schruns speeltijd. Verdediger Ramon Hendriks verdiende een penalty en de Slowaak stormde op de bal af om een doelpunt achter z’n naam te kunnen zetten. Ook Slot riep dat het buitenkansje voor Bozeník was bestemd. De spits faalde echter oog in oog met keeper Yanick Brecher.

De nipte winst tegen de Zwitsers was voor Slot echter wel een signaal dat zijn nieuwe ploeg gestaag toegroeit naar de juiste vorm voor de eerste test in Europa.

Volledig scherm Arne Slot. © Pro Shots / Wouter Dill