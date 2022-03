Joey Veerman in Oranje? PSV-uitblinker doet niet aan stoere taal: ‘Hoeveel wedstrijden heb ik nou gespeeld?’

Door Rik Elfrink



Er was in medialand wat ophef over de uitstapjes die Joey Veerman afgelopen weekend op vrijdag en zaterdag had gemaakt naar respectievelijk VVV en Willem II. De nieuwe PSV'er wilde in Venlo zijn oud-ploeggenoten van FC Volendam aan het werk zien en in Tilburg kwam zijn vorige team SC Heerenveen in actie. Een mooie gelegenheid om de bakens eens te verzetten, dacht de nieuwbakken PSV’er.