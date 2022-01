Waarom Feyenoord met alle geweld een middenvelder wil halen

Door Mikos Gouka



Joey Veerman had Feyenoord afgelopen dinsdag nog niet afgezegd of de Rotterdammers schakelden alweer door. Dat de middenvelder liever van Heerenveen naar PSV verhuisde dan naar de Kuip kwam uiteraard wel even aan in Rotterdam-Zuid, maar de tik was zeker geen knock-out. ,,We gaan gewoon verder, hoor’’, concludeerde technisch directeur Frank Arnesen.