Dessers zorgt voor prettig einde van rampweek Feyenoord

Cyriel Dessers (26) had er volgens eigen zeggen wel een paar dagen last van gehad. En trainer Arne Slot had het ook aan de Belgische spits gemerkt. De gemiste kansen eerder deze maand in de thuiswedstrijd tegen RKC, dat had Feyenoord twee punten gekost en dat had de huurling van Racing Genk zichzelf aangerekend. De Belg merkte meteen hoe het werkt als je een paar opgelegde kansen in de Kuip om zeep helpt.