Lieke Martens neemt alle wilde verhalen over PSG voor lief: ‘Dat is volgens mij peanuts bij de mannen’

Oranje al 29 interlands ongeslagen in door Louis van Gaal verfoeide Kuip

Louis van Gaal zou er liever nooit meer een interland spelen, maar de Kuip is voor het Nederlands elftal al jaren een garantie voor succes. Al sinds 2000 is Oranje ongeslagen in Rotterdam, vanavond weer het decor voor het Nations League-duel met Wales.

14 juni