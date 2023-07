Vooral dankzij Arne Slot is Ramiz Zerrouki nu Feyenoorder: ‘Ik kijk ernaar uit om onder hem te werken’

Rav van den Berg (18) tekent 4-jarig contract bij Middles­brough

Het hing al even in de lucht, maar de transfer is nu definitief afgerond: Rav van den Berg (18) tekent een 4-jarig contract bij Middlesbrough. De verdediger van PEC Zwolle maakt daarmee de stap naar het Championship, op het tweede niveau van Engeland.