Brabantse burenruzie eindigt zonder winnaar

NAC, met pas één overwinning en verder louter nederlagen op zak, opende in de 28e minuut de score. Mounir El Alllouchi was aan de linkerkant doorgebroken waarna uit zijn voorzet Mitchell te Vrede de 1-0 kon binnenschuiven. De aanvaller had kort erna zelfs de kans op de 2-0 maar schoot voorlangs.



De vreugde in Breda - met onder anderen premier Mark Rutte onder de aanwezigen - hield niet lang stand. Thomas Meissner schoot in de 35ste minuut van dichtbij raak op aangeven van de Britse spelmaker Daniel Crowley. NAC-verdediger Jurich Carolina verzuimde de Duitser te dekken. Kort voor rust kwamen de Tilburgers op voorsprong via Donis Avdijaj op aangeven van Damil Dankerlui die, weggestuurd door Crowley, de bal in één keer voorgaf. De afronding van de Kosovaar was minstens zo fraai.



NAC had een strafschop nodig om op gelijke hoogte te komen. Pol Llonch haalde Rosheuvel onderuit, die de penalty zelf benutte. Vijf minuten voor tijd keurde arbiter Serdar Gözübüyük een Tilburgs doelpunt af wegens buitenspel van spits Fran Sol.