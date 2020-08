Brama: ‘Ik heb vorig seizoen nooit antwoord op mijn vragen gekregen’

Hij is voorbestemd op termijn een hoge functie te gaan bekleden bij FC Twente. Maar Wout Brama wil nu nog veel te graag voetballer zijn. Afgelopen vrijdag werd hij 34 jaar. In het leven van een speler ben je dan de herfst al voorbij. „Het is typisch Nederlands om na een slechte wedstrijd van een oudere voetballer meteen over iemands leeftijd te beginnen”, zegt Wout Brama zaterdagavond, zittend op de reservebank, in een nagenoeg verlaten Grolsch Veste. De grijze haren dringen zich onmiskenbaar op, maar de lach heeft bij hem nog altijd iets jongensachtig. En het lichaam? Dat scharniert nog in het ritme van een profsporter. „Bij de sprinttests op de trainingen was ik lang niet de slechtste. En laten we eerlijk zijn: ook in mijn jongste jaren moest ik het nooit van mijn snelheid hebben.”