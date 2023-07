Branco van den Boomen inspireert Ajax tot comeback in eerste oefenduel in Duitsland

Trainer Maurice Steijn, die nog altijd wacht op versterkingen bij Ajax, zag de al vroeg gepresenteerde Van den Boomen en Benjamin Tahirovic hem aan zijn tweede oefenzege helpen. De opnieuw met passes strooiende Van den Boomen stelde na rust eerst Kristian Hlynsson in staat om de gelijkmaker te produceren en nog geen tien minuten later profiteerde Mika Godts van een fraaie dieptepass van de transfervrij ingelijfde Brabander. Van den Boomen blonk ook in eerdere oefenduels uit met zijn overzicht en passing en stevent daarmee hard af op een basisplaats bij Ajax.

In het laat ingelaste en besloten oefenduel tekende een andere nieuweling, Tahirovic, met een goed doelpunt voor de beslissende vierde goal. Steven Bergwijn verzekerde Ajax een kwartier voor tijd van dichtbij helemaal van de zege, waarna Unterhaching in de slotfase met een van richting veranderd schot nog iets terug deed: 5-3.

Daarmee stelde een compleet in de rust ingebrachte elftal orde op zaken. In de eerste helft keek de basisploeg nog tegen een 2-1 achterstand aan. Al na twee minuten waren de Duitsers trefzeker via Simon Skarlatidis. Unterhaching kwam via Markus Schwabl zelfs op 2-0. Brian Brobbey tekende daarop vanaf de penaltystip voor de aansluitingstreffer.