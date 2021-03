Brard wil van Feyenoord-trainers af, maar blundert met gebruik verkeerd e-mailadres

Samenvatting Schmidt na slijtage­slag: ‘Leek wel een bokspartij tussen zwaarge­wich­ten’

14 maart PSV heeft zichzelf in de topper tegen Feyenoord tekortgedaan door met 1-1 gelijk te spelen. De Eindhovenaren waren de betere partij, maar bleken slordig in de afronding. Volgens trainer Roger Schmidt sloeg de vermoeidheid in de slotfase toe.