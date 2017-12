Breuer kritisch: Spelers wilden verder met Pastoor

,,We hadden een heel goede trainer, die heel hard heeft gewerkt en iedere dag bezig was om iedereen beter te maken'', zei Breuer vandaag bij FOX Sports. ,,Heel veel spelers begrepen wel dat ze daar blij mee mochten zijn. Daarom is het jammer dat hij weg is. Ik zet er mijn vraagtekens bij of dat ook echt nodig was.''



Pastoor werd gisteren amper twee uur na de historische zware nederlaag op Het Kasteel tegen stadgenoot Feyenoord (0-7) op non-actief gezet door het bestuur. De 37-jarige Breuer zat nog in het spelershome toen hij zich moest melden bij het bestuur. ,,Zo'n besluit heb je te accepteren, die mensen zijn aangesteld om zulke beslissingen te nemen. Toen ik het hoorde, schoot er van alles door mijn hoofd. Moet dit zo direct na een wedstrijd? Ja, ik had er mijn bedenkingen bij. Maar als speler heb je daar niets over te zeggen, dat is hun verantwoordelijkheid."