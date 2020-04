Breuk FC Twente en Van Leeuwen: een opvallende keus, een opvallend moment

Leemans (PEC) langer bij RKC? ‘Je bent wel afhanke­lijk van hun huidige werkgevers’

28 april RKC Waalwijk wil, nu duidelijk is dat de club in de eredivisie blijft, best met een paar spelers die het afgelopen seizoen gehuurd werden verder. Die krijgen, naast de negen spelers met een aflopend contract, de komende weken een gesprek. Clint Leemans is één van de spelers die tijdelijk in Brabant voetbalt. De linksbenige middenvelder wordt gehuurd van PEC Zwolle, net als Stanley Elbers.