Brian Brobbey met twee goals weer van waarde voor Jong Oranje: ‘Makkelijk potje’

Louis van Gaal: ‘Eigenlijk van de gekke, nu nog zo’n reeks interlands’

De Nations League: in 2018 greep Oranje ’m gretig aan om weer in de gunst bij het volk te komen. In 2020 was het een manier om toch te oefenen op niveau in een pandemie. In 2022 zit eigenlijk niemand erop te wachten. ,,Logisch, maar we gaan er het beste van maken’’, zegt de bondscoach.

30 mei