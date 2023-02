Brian Brobbey moet twee dagen na dubbelslag tegen SC Cambuur opdraven bij Jong Ajax

De aanvaller is de enige speler die tot de vaste kern van Ajax 1 behoort met een basisplaats bij de beloften. Het is de eerste keer dat Brobbey, die al tien keer scoorde in de eredivisie, dit seizoen moet opdraven in de eerste divisie. Ook de regelmatig gebruikte Kian Fitz-Jim en Jorrel Hato, die afgelopen weekend op zestienjarige leeftijd zijn basisdebuut maakte, staan in de basis bij Jong Ajax.