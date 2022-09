Brian Brobbey over afvallen voor Oranje: ‘Misschien vindt Van Gaal dat ik te weinig heb geleverd’

Brian Brobbey had gehoopt zich maandag voor het eerst in zijn loopbaan bij het Nederlands elftal te mogen melden. De Ajax-spits zag zijn plek in de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal echter niet verzilverd worden tot een plek in de definitieve groep.

,,Ik vind wel dat ik meer had moeten spelen, ja. De trainer maakt helaas andere keuzes. Dat hoort erbij”, aldus Brobbey in Zeist, waar hij met Jong Oranje in voorbereiding is op de komende twee oefenwedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van België en Roemenië.

Ruim twee weken geleden zag de wereld van Brobbey er nog heel anders uit. De 20-jarige aanvaller was zeker van een basisplek bij Ajax en scoorde in de uitwedstrijden tegen Fortuna Sittard en FC Utrecht. Het goede spel was voor Van Gaal reden om de fysiek sterke Brobbey op te nemen in zijn voorlopige groep. Als ‘breekijzer’ leek hij een goede kans om mee te gaan naar het WK in Qatar.

Invalbeurten

Brobbey is een ander type spits dan de kopsterke Luuk de Jong en Wout Weghorst. Als het door de lucht niet lukt om een wedstrijd open te breken, is Brobbey als aanspeelpunt en voetballend over de grond een optie om het op een andere manier voor elkaar proberen te krijgen.

,,Vincent Janssen is ook een spits die dat op die manier kan”, zegt Brobbey, die zijn plek bij Ajax kwijtraakte aan Mohammed Kudus en het sinds begin september van invalbeurten moet hebben. Een uitleg van Van Gaal kreeg hij niet. ,,Misschien is het omdat ik te weinig gespeeld heb, maar het kan ook zijn dat hij vindt dat ik te weinig heb geleverd.”

De keuzes in de voorhoede bij Oranje zijn vrij karig. Oranje lijkt in Qatar te gaan spelen met Memphis Depay en Steven Bergwijn als twee aanvallers, met een aanvallende middenvelder daar achter. Van Gaal zei maandag dat spelers die zich de komende twee maanden onderscheiden en nu niet geselecteerd zijn, alsnog in aanmerking komen voor Qatar.

,,Natuurlijk ben ik nu soms ontevreden, dat lijkt me normaal. Iedereen die niet speelt, voelt onrust. De trainer had al gezegd te gaan rouleren. En concurrentie maakt iedereen beter. Ik moet m’n best blijven doen en naar mezelf kijken wat er beter kan.”

Brobbey twijfelgeval na charge Reijnders Het is nog onzeker of Brian Brobbey deze week mee kan doen in de twee oefenwedstrijden van Jong Oranje tegen Jong België en Jong Roemenië. De aanvaller van Ajax heeft aan de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen AZ een enkelblessure overgehouden. ,,We moeten even kijken hoe het gaat. Ik ben nog nooit op zo’n manier getrapt”, zei Brobbey dinsdag in Zeist over de overtreding van Tijjani Reijnders. ,,Zo met je been inkomen is gevaarlijk. Zoiets kun je niet doen. Normaal gesproken trekken ze hier rood voor.” Brobbey traint apart van de groep en gaat bij Jong Oranje met de fysiotherapeut aan de slag.

Volledig scherm Brian Brobbey haalt verhaal bij Tijjani Reijnders nadat er een overtreding op hem is gemaakt. © ANP

