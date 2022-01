Brobbey en Openda uitblinkers bij herstart eredivisie, Bijlow een van vier keepers met onvoldoende

RapportcijfersDe eerste speelronde in de eredivisie van 2022 zit erop. Wie waren de uitblinkers in speelronde 19 en welke spelers kwamen nog een beetje roestig uit de winterstop? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen.

Brian Brobbey liet zich bij zijn rentree bij Ajax direct gelden met twee doelpunten en kreeg een 8 voor zijn optreden in Utrecht, waar Ajax met 0-3 won. Dat cijfer kreeg Vitesse-aanvaller Loïs Openda, die de wedstrijd tegen Feyenoord zaterdagavond besliste, ook voor zijn optreden in de Kuip. Ajax-verdedigers Jurriën Timber en Lisandro Martínez waren ook belangrijk voor Ajax bij de zege in Utrecht en kregen een 7,5.



Het was niet bepaald het weekend van de keepers. Zo blunderden achtereenvolgens Justin Bijlow (Feyenoord), Xavier Mous (Heerenveen) en Tim Coremans (Sparta). Zij kregen een 4, terwijl ook Go Ahead-keeper Warner Hahn er niet goed uitzag en een 4,5 kreeg. Het laagste cijfer van het weekeinde was echter voor Derrick Köhn van het zieltogende Willem II, dat in september voor het laatst een wedstrijd won. De 22-jarige linksback uit Hamburg kreeg een 3 voor zijn optreden tegen PEC Zwolle

PEC Zwolle – Willem II 2-0

PEC Zwolle: Lamprou 6; Van Polen 6,5, Nakayama 6,5, Voet 6; Reijnders 6, Van den Belt 6,5, Strieder 6 (81. Paal -), Saymak 6 (81. Mbinga -), De Wit 6,5, Darfalou 6, Kastaneer 6 (81. Redan -)

Willem II: Wellenreuther 6; Köhlert 5, Bergström 4,5, Michelis 5,5, Köhn 3 (61. Schippers -); Roemeratoe 5 (89. Saddiki -), Meerveld 5 (46. Saglam 6), Llonch 4,5 (75. Kampetsis -); Nunnely 4,5, Wriedt 4, Svensson 5 (61. Kabangu -)

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: Net als zijn ploeggenoten beleeft Thomas van den Belt een uiterst moeizaam seizoen, maar tegen Willem II werd het jeugdexponent uit Zwolle de jongste PEC-speler die twee keer scoorde in een eredivisieduel sinds 1989.

NEC – Heracles 0-0

NEC: Branderhorst 6,5; Van Rooij 5, Guth 6, Márquez 7, Odenthal 5,5, Verdonk 5; Schöne 5, Proper 5, Bruijn - (20. Akman 5,5); Tavsan 5,5, Mattsson 6

Heracles: Blaswich 5,5; Fadiga 5,5, Sonnenberg 5,5, Knoester 6, Quagliata 5,5; Schoofs 5,5, De La Torre 6,5, Kiomourtzoglou 6; Laursen 5, Bakis 5 (65. Vloet -), Basacikoglu 5 (65. Burgzorg -)

Scheidsrechter: Kooij 7

Man of the match: Tijdens het wintertrainingskamp van NEC in Spanje trainde Ivan Márquez op slechts 35 kilometer van zijn thuis. Dat deed hem goed bij de hervatting van de eredivisie. De Spanjaard was de beste verdediger aan NEC-zijde waar trainer Rogier Meijer vasthield aan een vijfmansverdediging.

Feyenoord – Vitesse 0-1

Feyenoord: Bijlow 4; Pedersen 6,5, Trauner 6 (82. Toornstra -), Geertruida 6,5, Malacia 6; Aursnes 6, Til 6, Kökçü 6; Jahanbakhsh 5, Linssen 5,5, Nelson 5,5 (68. Dessers -)

Vitesse: Houwen 6; Doekhi 7, Bazoer 7,5 (89. Hajek -), Rasmussen 6,5; Dasa 6, Domgjoni 6,5, Buitink 7,5 (79. Oroz -), Tronstad 6 (69. Vroegh -), Wittek 7; Grbic 6,5 (79. Huisman -), Openda 8

Scheidsrechter: Lindhout 6,5

Man of the match: Loïs Openda zette in de Kuip zijn grootse vorm van het einde van de eerste seizoenshelft door bij de hervatting. De Belgische spits profiteerde van een fout van Feyenoord-keeper Justin Bijlow en heeft nu zes keer gescoord in de laatste vijf competitieduels.

FC Twente – Heerenveen 2-0

FC Twente: Unnerstall 7; Troupée 6, Hilgers 6,5, Pröpper 5 (43. Plegezuelo 6), Oosterwolde 4 (90. Smal -); Staring 5,5, Bosch 6, Vlap 4 (72. Ugalde -; Limnios 6,5 (90. Rots -), Van Wolfswinkel 6,5, Misidjan 6 (72. Cleonise -)

Heerenveen: Mous 4; Van Ewijk 6, Van Beek 5, Bakker 5 (82. Nygren -), Kaib 6; Halilovic 5,5, Kongolo 5,5, Tahiri 6 (77. Dresevic -); Musaba 6, De Jong 4 (69. Veerman -), Stevanovic 5 (69. Al Hajj -)

Scheidsrechter: Van Boekel 6

Man of the match: Het verschil tussen Heerenveen en Twente zat ‘m ook in de doelmannen. Waar Heerenveen-doelman Xavier Mous met een blunder de nederlaag van zijn team inleidde, was Lars Unnerstall weer de stabiele doelman waar Twente op kon rekenen.

Go Ahead Eagles – RKC 0-2

Go Ahead Eagles: Hahn 4,5; Deijl 5,5, Lucassen 4,5 (61. Idzes -), Nauber 5,5, Bakker 5, Kuipers 5; Brouwers 5,5, Oratmangoen 5; Cordoba 5 (72. Ross -), Lidberg 4,5 (72. Mulenga -), Heil 4,5 (61. Rommens -).

RKC: Vaessen 7; Gaari 6, Adewoye 6, Meulensteen 6,5, Van den Buijs 6, Büttner 6 (46. Wouters 6); Anita 6,5, Azhil 6; Stokkers 7,5, Kramer 6,5 (71. Oukili-), Odgaard 6,5 (58. Van der Venne 6).

Scheidsrechter: Van der Eijk 5,5

Man of the match: Met zijn eerste eredivisiegoal sinds 22 december 2020 bezorgde Finn Stokkers zijn club RKC de eerste uitzege sinds lange tijd. De spits reageerde uiterst adequaat op een verre uittrap van keeper Etiënne Vaessen. ,,Ik had eerlijk gezegd niet eens verwacht dat ik zou starten”, was Stokkers na afloop eerlijk.

FC Utrecht – Ajax 0-3

FC Utrecht: De Keijzer 5,5; Ter Avest 5, Van der Hoorn 5, Van der Maarel 5,5, Warmerdam 4,5; Maher 5 (57. Van Overeem 6), Q. Timber 5,5; Maeda – (11. Boussaid 6), Van de Streek 5, Mahi 5 (79. Balk -); Douvikas 5

Ajax: Pasveer 6,5; Mazraoui 6,5, J. Timber 7,5, Martinez 7,5 (70. Schuurs -), Blind 6 (82. Tagliafico -); Alvarez 6,5, Gravenberch 7 (70. Taylor -); Antony 7 (85. Van Axel Dongen -), Berghuis 7, Tadic 7; Brobbey 8 (70. Klaassen -)

Scheidsrechter: Gözübüyük 5,5

Man of the match: De verloren zoon Brian Brobbey luisterde zijn rentree bij Ajax direct op met twee doelpunten en bleek daarmee een uitstekende vervanger van Sébastien Haller, die actief is op de Afrika Cup en zondag zelf ook scoorde tegen Sierra Leone.

FC Groningen – PSV 0-1

FC Groningen: Leeuwenburgh 5,5; Dankerlui 5, Te Wierik 5,5, Van Hintum 5,5, Meijer 6 (77. Sverko -); Suslov 6,5 (81. Dammers -), Duarte 6,5, Van Kaam 5,5 (64. Postema -); Strand Larsen 5, Ngonge 5 (63. Abraham -), De Leeuw 5,5 (77. Bogarde -)

PSV: Drommel 6; Teze 6, Boscagli 7, Obispo 6,5, Mauro 6,5 (90. Max –); Van Ginkel 6 (64, Veerman -) , Gutiérrez 6; Doan 5,5 (63. Bruma -), Götze 6 (90. Mwene -), Gakpo 6; Romero 5,5 (64. Vertessen -)

Scheidsrechter: Nijhuis 5,5

Man of the match: Olivier Boscagli stond verdedigend zijn mannetje op een moment dat het voor PSV door het uitvallen van André Ramalho keihard nodig was.

Cambuur – Sparta 1-1

Cambuur: Stevens 6,5, Van der Meer 5, Mac-Intosch 6,5, Schouten 6, Bangura 6;, Jacobs 6, Paulissen 5, Maulun 5 (74. Breij -), Doodeman 5,5, Uldrikis 5, Joosten 6,5 (87. Hendriks -)

Sparta: Coremans 4, Masouras 4,5 (46. Jans 5), Vriends 6, Beugelsdijk 6, Abels 5,5, Meijers 6,5, Mijnans 7, Namli 6,5 (73. Smeets), Van Crooij 6,5, Thy 6,5 (90. Emegha -), Dalmau 6

Scheidsrechter: Higler 6

Man of the match: Sven Mijnans wil dit seizoen belangrijker worden voor Sparta, zo sprak hij uit voor de wedstrijd. Tegen Cambuur was hij duidelijk de beste Sparta-speler van het veld.

Fortuna Sittard – AZ 1-2

Fortuna Sittard: Verrips 6; Tirpan 5, Angha 6, Samaris 5 (46. Pinto 6) , Janssen 4 (75. Noslin -), Cox 5,5; Ferati 6 (62. Tekie -), Duarte 5, Rienstra 6; Seuntjens 6,5, Flemming 6,5

AZ: Vindahl 6; Witry 5,5 (65. Evjen -), Hatzidiakos 6, Beukema 6,5, Wijndal 6,5; Clasie 5,5 (80. Reijnders -), De Wit 6, Midtsjø 6; Sugawara 6, Pavlidis 6 (80. Gudmundsson -), Karlsson 5

Scheidsrechter: Dieperink 6,5

Man of the match: De bij de AZ populaire Sam Beukema mocht spelen vanwege een blessure van Bruno Martins Indi en bekroonde zijn tweede basisplaats van het seizoen met zijn belangrijke eerste eredivisietreffer.