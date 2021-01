Bronzen Schild voor Verheydt als beste speler KKD, Mühren topscorer

ADO Den Haag huurt Familia-Castillo van Chelsea, Grot traint mee

11 januari ADO Den Haag huurt Juan Familia-Castillo voor de rest van het seizoen van Chelsea. De 20-jarige linkspoot werd in de eerste seizoenshelft gehuurd door AZ, maar komt daar niet aan spelen toe. ADO ziet in Familia-Castillo een speler die op de hele linkerflank inzetbaar is, maar tot nu toe staat hij vooral bekend als linksback.