Bruma na paspoortflater alsnog op weg naar trainingskamp PSV

VIDEO PEC arriveert op Spaanse bodem; 27 spelers ingecheckt in La Cala Resort

17:09 PEC Zwolle is gearriveerd in Mijas. Selectie en staf landden zondagmiddag rond 15.30 uur op Malaga Airport en betraden ruim een half uur later La Cala Resort, de verblijfplaats komende week.