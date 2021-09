Bruma vertelt waarom het in 2019 zo slecht ging met hem bij PSV: ‘Ik vertrouwde bijna niemand meer’

NAC krijgt in spektakel­stuk pak slaag van Jong Ajax: ‘Het was een schiettent’

14 september Edwin de Graaf is niet te benijden. De trainer van NAC, op voorhand een titelpretendent in de Keuken Kampioen Divisie, beleefde vanavond een dieptepunt in een tot op heden al troosteloos seizoen. De ‘Parel van het Zuiden’ kreeg maandagavond op De Toekomst een pak slaag van Jong Ajax (6-3).