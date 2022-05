Bruno Martins Indi nog vol energie voor Oranje: ‘Ik ben zó blij dat ik er weer bij zit’

Door Dennis van Bergen



De AZ-supporters op de tribune genieten hoorbaar van hun aanstaande avontuur in Europa, als hun aanvoerder Bruno Martins Indi een lachje niet kan onderdrukken in de catacomben van het Alkmaarse stadion. Of hij nog wist hoe hij moest reageren op een uitverkiezing voor het Nederlands Elftal, is hem direct na de daverende 6-1 overwinning op Vitesse gevraagd. ,,Ja natuurlijk wist ik dat nog”, antwoordt hij, doelend op het belletje van bondscoach Louis van Gaal. ,,’Dankjewel’, zei ik. En: ‘Ik heb nog geen vakantie geboekt, hoor’. Prachtig toch, na vijf jaar weer terug zijn in Oranje?”