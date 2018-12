Bruns van Vitesse naar FC Groningen, noorderlingen willen ook Ajacieden

Liverpool gaat in januari alleen de transfermarkt op als er spelers vertrekken uit de selectie van manager Jürgen Klopp. De Duitse trainer is tevreden met zijn huidige groep en hoeft in principe geen aanvullingen. ,,Ik ben blij met wat ik heb gekregen en met wat ik nu heb’', zei Klopp. ,,Maar ik hou de deur toch open. Want als er iets gebeurt binnen onze selectie, zullen we zelf ook moeten reageren.’’



Liverpool is in de Premier League nog altijd ongeslagen en voert de ranglijst aan met 48 punten, vier meer dan titelverdediger Manchester City. Pep Guardiola, de manager van City, gaf eerder al aan geen nieuwe spelers nodig te hebben. Voor Klopp geldt hetzelfde, maar de Duitser houdt er wel rekening mee dat er wellicht komende maand wat spelers vertrekken. ,,We spelen enorm veel wedstrijden. Als er dus ineens een paar spelers weggaan, moeten we dat wel opvangen. Als er niets gebeurt, dan gaan wij ook niets doen.’’



De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League en zit ook nog in de FA Cup.