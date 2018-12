Buijs laakt houding Gözübüyük: ‘Alsof hij de koning is’

,,Alle drie de partijen hebben een zeer matige partij op de mat gelegd", sneerde Buijs voor de camera van FOX na de wedstrijd (0-0) in de richting van de arbiter. De coach was van mening dat Promes rood verdiende voor zijn harde overtreding op Ritsu Doan. Die kaart werd, na het bekijken van beelden, omgezet in een gele kaart.



Maar naar eigen zeggen heeft de voormalig middenvelder niet eens zo moeite met foute beslissingen. ,,Wij maken immers ook fouten, dat heeft iedereen vanmiddag kunnen zien. Maar als je fouten maakt, geef het gewoon toe. Maar ga niet met zo'n arrogante uitstraling over het veld lopen alsof je de koning bent. Daar erger ik me kapot aan. Die klacht hoor je ook van spelers.”