Buijs: Voetballend was het heel matig

In een poging om in de slotfase iets te forceren, liet Buijs zijn keeper Sergio Padt een blessure simuleren zodat hij de tijd had om zijn ploeg aan de kant wat instructies mee te geven. ,,We wilden één op één gaan spelen, dan is het belangrijk dat iedereen weet wat hij moet doen. Met buitenlandse jongens die de taal niet machtig zijn, is het moeilijk om ze aan de andere kant van het veld te bereiken. Het kwam goed uit dat Sergio wat last had van zijn been'', zei Buijs met een glimlach. ,,Maar het heeft niet veel geholpen, want we verliezen met 1-0.''