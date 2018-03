Buitenlandse coaches: 'Jan Pipo de Clown' tot Engelse kampioenenmaker

Steve McClaren maakte zich in Engeland niet populair door als bondscoach de kwalificatie voor het EK 2008 te verprutsen. Engeland miste voor het eerst sinds 1984 een EK-eindtoernooi en McClaren moest logischerwijs vertrekken bij de Three Lions. In Enschede was de verguisde Engelsman wél welkom. Met een knappe tweede plek in het seizoen 2008/2009 behaalde McClaren de voorronde van de Champions League. Het seizoen erna maakten McClaren en FC Twente het nog bonter door de eerste landstitel in de clubhistorie te behalen. In het hoofdtoernooi van de Champions League sloeg FC Twente in een groep met Internazionale, Tottenham Hotspur en Werder Bremen bepaald geen modderfiguur. Thuis bleven de Tukkers zelfs ongeslagen. Het succes van McClaren leverde hem een overstap naar VfL Wolfsburg op. Dat werd geen succes en omdat de prestaties van FC Twente onder zijn opvolgers Michel Preud'homme en Co Adriaanse verder wegzakten, werd McClaren in 2012 met heimwee naar het kampioensjaar aangesteld als Twente-coach. Een nieuw succesvol hoofdstuk in de Twentse geschiedenis bleef uit. McClaren stapte op 26 februari 2013 zelf op nadat er in 2013 geen enkele keer gewonnen werd.