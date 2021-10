Buitink na rode kaart tegen Feyenoord: twee duels schorsing voor aanvaller Vitesse

Buitink (21) stond zondag in een enerverende wedstrijd als invaller pas enkele minuten in het veld. Vitesse beëindigde het duel met Feyenoord met negen man. Middenvelder Matús Bero kreeg in de extra tijd zijn tweede gele kaart en moest ook het veld verlaten. Hij moet ook bij het eerstvolgende duel met NEC toekijken.



Buitink kon amper geloven dat hij een rode kaart kreeg. De jongeling schreeuwde meerdere keren dat hij Kökçü echt niet geraakt had en weigerde zelfs even het veld te verlaten.



De schorsing van Buitink bedraagt drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. De spits mist de Gelderse derby tegen NEC en de confrontatie met Go Ahead Eagles. Tegen SC Heerenveen is hij weer van de partij. Tussendoor speelt Vitesse nog in de Conference League tegen Tottenham Hotspur.