Bulgarije houdt Oranje in leven met zege op Zweden

Door Sjors Tanis



Het Nederlands elftal ging met 0-4 onderuit tegen Frankrijk, waardoor de ploeg van trainer Dick Advocaat volledig afhankelijk was van Bulgarije. Een overwinning van de thuisploeg zou ideaal zijn voor Oranje.



Oud-PSV'er Stanislav Manolev zorgde voor het gewenste begin voor Oranje door Bulgarije al snel op voorsprong te schieten. Mikael Lustig kopte Zweden even later weer langszij, maar de Bulgaren bleven vechten en kwamen weer op voorsprong via een rake kopbal van Georgi Kostadinov. Marcus Berg (oud-FC Groningen en oud-PSV) schoot vlak voor tijd de ruststand op het scorebord: 2-2.



Een minder aantrekkelijke tweede helft volgde, maar tien minuten voor tijd viel er weer wat te juichen toen Ivailo Chochev, zo later bleek, de winnende treffer maakte. Daardoor kon men ook bij Oranje juichen, want door de nederlaag van Zweden houdt Nederland meer kans op het WK van 2018 in Rusland.



Bulgarije staat nu derde met 12 punten, terwijl Zweden op 13 punten blijft steken en tweede staat. Oranje is met 10 punten vierde. Frankrijk is koploper (16 punten).